در آیین تکریم و معارفه معاون قضایی و حقوقی، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران و مدیرکل حوزه ریاست این سازمان، از کاهش ۹۱ درصدی پرونده‌های سنواتی و ۹۹ درصدی امتیازات منفی قضایی خبر داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین تکریم و معارفه معاون قضایی و حقوقی، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران و مدیرکل حوزه ریاست سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح قوه قضاییه و جمعی از مسئولان این سازمان، روز شنبه ۱۴ شهریورماه برگزار شد.

در این مراسم، علی افتخاری به عنوان معاون قضایی و حقوقی جدید سازمان، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهسواری به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران و محمد پارسا به عنوان مدیرکل جدید حوزه ریاست این سازمان معرفی شدند.

صیانت از نیرو‌های مسلح و تقویت رویکرد‌های پیشگیرانه

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، با اشاره به فلسفه جابه‌جایی مدیران، اظهار کرد: مسئولیت‌هایی که بر عهده افراد گذاشته می‌شود، امانتی است که برای مدتی در اختیار آنها قرار دارد و وظیفه هر مسئول این است که این امانت را به بهترین شکل انجام دهد و به فرد بعدی واگذار کند.

وی با اشاره به شرایط منطقه و عملکرد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: امروز نیرو‌های مسلح کشور با دشمنی بسیار مجهز و برخوردار از فناوری‌های پیشرفته مواجه هستند، اما با اراده و اقتدار در برابر دشمن ایستاده‌اند و اجازه نداده‌اند امنیت، اعتبار و حیثیت کشور خدشه‌دار شود.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با تأکید بر ضرورت قدردانی و صیانت از نیرو‌های مسلح، گفت: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به عنوان پیشتاز در صیانت از نیرو‌های مسلح و خدمت به این نیرو‌های خدوم، باید در خط مقدم حفظ سلامت و پاکدستی آنان قرار داشته باشد. جامعه‌ای می‌تواند سالم و امن باشد که از نیرو‌های مسلح، امنیتی و انتظامی سالم برخوردار باشد و یکی از عوامل حفظ این سلامت، اقدامات پیشگیرانه‌ای است که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح دنبال می‌کند.

کاهش ۹۱ درصدی پرونده‌های معوق سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران

علی افتخاری، رئیس سابق سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران و معاون قضایی و حقوقی جدید، با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در بیش از چهار سال گذشته، گفت: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران در ابتدای این دوره با حجم قابل توجهی از پرونده‌ها و موجودی‌های سنواتی مواجه بود که با افزایش ظرفیت نیروی انسانی، فعالیت مضاعف کارکنان و برنامه‌ریزی برای رسیدگی به پرونده‌های معوق، روند رسیدگی‌ها با شتاب بیشتری دنبال شد. از سال ۱۴۰۱ تاکنون موجودی پرونده‌های این سازمان ۷۱ درصد کاهش یافته و موجودی پرونده‌های سنواتی مربوط به شهریورماه ۱۴۰۱ نیز با کاهش ۹۱ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: امتیاز‌های منفی ثبت‌شده در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی از ۳۴ هزار و ۳۱۵ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۴۳۹ مورد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۹۹ درصدی این شاخص است. متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز با کاهش ۷۰ درصدی مواجه شده است.

برنامه‌های رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران، با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های خود، گفت: تسریع در رسیدگی‌ها و کاهش اطاله دادرسی، کاهش نظام‌مند موجودی و پرونده‌های معوق، ارتقای کیفیت و استحکام آرا، کاهش جمعیت کیفری، هوشمندسازی فرایند‌های قضایی، اجرای فوری و مؤثر احکام و نظارت کارآمد بر ضابطان نظامی از محور‌های اصلی برنامه‌های این سازمان خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح اظهار کرد: نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از سرمایه‌های راهبردی نظام در تأمین نظم و امنیت عمومی هستند و هرچه صیانت از این سرمایه انسانی عمیق‌تر و نظام‌مندتر باشد، توان بازدارندگی و کارآمدی این نیرو‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

اقدامات معاونت قضایی و حقوقی در پنج سال گذشته

محمدرضا یزدانیان، معاون قضایی و حقوقی سابق، در این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، اظهار کرد: در پنج سال گذشته، ۲ هزار و ۲۸۶ شورا و کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد و ۱۴ هزار و ۱۵۱ دوره آموزشی برای کارکنان نیرو‌های مسلح برگزار گردید. همچنین ۱۶۸ دوره آموزشی برای کارکنان اداری و قضایی و ۷۳ دوره آموزشی ویژه قضات برگزار شده است.

وی افزود: در این مدت ۲۵ جلد اثر علمی شامل نظریات مشورتی، نشست‌های قضایی و آرای دیوان عالی کشور منتشر شده و هفت کمیسیون علمی در معاونت قضایی و حقوقی، حدود ۵۰۰ جلسه برگزار و ۳۱۵ نظریه مشورتی ارائه کرده‌اند. کمیسیون ماده ۴۷۷ نیز تاکنون ۸۶۳ پرونده را مورد بررسی قرار داده است.

تقویت جایگاه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و توسعه اقدامات حوزه ریاست

یاسر کاظم‌نژاد، مدیرکل سابق حوزه ریاست، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره تصدی خود، گفت: یکی از مهم‌ترین رویکرد‌ها در این دوره، تلاش برای تبیین و تقویت جایگاه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در میان نیرو‌های مسلح و همچنین در مجموعه قوه قضاییه بود. در این مدت، اقدامات، فعالیت‌ها و دستاورد‌های مدیران و سازمان‌های قضایی نیرو‌های مسلح در سراسر کشور به نحو مطلوب اطلاع‌رسانی و منعکس شد.

تأکید بر همدلی و همکاری برای ارتقای نظام قضایی

محمد پارسا، مدیرکل جدید حوزه ریاست، با اشاره به ضرورت همدلی در دوره جدید مدیریت قضایی کشور، خاطرنشان کرد: در دوره نوین تحول در مدیریت قضایی قرار داریم و امیدواریم با همدلی، همراهی و کمک یکدیگر، زمینه ارتقای نظام قضایی و به‌ویژه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را فراهم کنیم. تأکیدات رهبر معظم انقلاب می‌تواند چراغ راه ما در مسیر خدمت و تحول باشد.