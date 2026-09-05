به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات قهرمانی کاراته آقایان و بانوان با حضور بیش از ۳۵۰ ورزشکار از ۹ باشگاه شهرستان های آباده و اقلید یادواره شهید امیر دانشور از شهدای ناو دنا در جنگ تحمیلی سوم در آباده برگزار شد.

در حاشیه این مراسم از مادر گرانقدر شهید امیر دانشور به پاس صبر، ایثار و فداکاری خانواده شهدا قدردانی شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.