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با انجام تعمیرات اضطراری در کوتاهترین زمان ممکن، توان تولید بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه نکا ۷ مگاوات افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پس از تعمیرات اضطراری فشرده واحدهای بخار بلوک سیکل ترکیبی و دو گازی و و تعویض پری فیلترهای این واحد در ۱۲ ساعت، توان تولید این واحدها به میزان ۷ مگاوات معادل مصرف ۱۲۰۰ خانوار افزایش و آب مصرفی نیز ۲۰۰ هزار لیتر در شبانه روز کاهش یافت.
سرپرست شرکت مدیریت تولیدبرق نکا با اعلام این خبر افزود: بدلیل نیاز شبکه و جلوگیری از اختلال در تأمین انرژی مورد نیاز مشترکان، طبق هماهنگیهای انجام شده، واحدها پس از پایان پیک مصرف شبانه از مدار خارج و از ساعت ۳ بامداد در اختیار تیم متخصص تعمیراتی قرار گرفت و همکاران ما در راستای تسریع در بازگشت واحدها به مدار تولید و پایداری شبکه موفق شدند در اقدامی بی وقفه و جهادگونه عملیات فشرده تعمیراتی و تعویض پری فیلترهای واحد ۲ گازی را با ثبت کوتاهترین زمان ممکن طی ۱۲ ساعت به اتمام برسانند.
نوراله ادبی فیروزجائی، افزایش ۷ مگاواتی توان تولید و کاهش حدود دویست هزار لیتری مصرف آب دمین (مصرفی) را از آثار این عملیات حساس و فشرده تعمیراتی برشمرد و گفت: در نتیجه شستشوی پرههای کمپرسور و تعویض ۴۳۰ عدد از فیلترهای مرحله دوم هوای ورودی به کمپرسور واحد ۲ گازی توان تولید این بلوک ۷ مگاوات یعنی معادل مصرف ۱۲۰۰ خانوار افزایش یافت و با رفع نشتی از ولو مسیر خط فشار قوی بویلر سیکل ترکیبی نیز مصرف آب دمین (مصرفی) واحد دویست هزار لیتر در شبانه روز کاهش یافت.
وی ادامه داد: در این عملیات جهادگونه، در برنامهای بسیار فشرده، مجموعهای از فعالیتهای حساس فنی از جمله تعمیر سیستم پردازش حفاظت بویلر، رفع نقص سیستم کنترل مرکزی، تنظیم دمای یاتاقان کمپرسور واحد دو و تعویض ترانسمیتر فشار کمپرسور انجام شد.
همچنین، تیمهای فنی با دقت بالا، عملیات رفع عیب ولو ونت گاز مشعلهای بویلر، سرویس بریکر تحریک و تستهای دقیق سیگنالهای ارتباطی بین سیستمهای حفاظت و کنترل را با موفقیت انجام دادند.
سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا ضمن تقدیر از زحمات مجموعه عوامل دخیل در این تعمیرات، گفت: این عملیات که شامل بررسی دقیق کاستهای اصلی و رزرو تغذیه ورودی اضطراری و انجام پرمیتهای شاتدانی (خروج) تجهیزات حیاتی بود، نشاندهنده سطح بالای توانمندی فنی و آمادگی عملیاتی کارکنان نیروگاه نکا در مدیریت بحرانهای فنی و تضمین امنیت انرژی کشور است.