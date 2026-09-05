جشنواره پهلوانان کوچک برای شناسایی نونهالان و خردسالان مستعدکشتی استان، در شهرستان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در جشنواره پهلوانان کوچک کشتی گیران نونهالان و خردسال استان به مناسبت روز ملی کشتی به اجرای فنون کشتی پرداختند.

نونهالانی که آمده بودند تا فنون و تکنیک ناب کشتی ایرانی را در اصفهان به نمایش بگذارند.

آینده داران ورزش نخست ایران که قرار است سال‌های بعد جا پای بزرگان این رشته هم بگذارند.

پهلوانان کوچک، اما با هدف‌های بزرگ و انگیزه‌های دوچندان که با تمرین و تلاش و حضور در میادین مختلف و کسب تجربه از قهرمانان آینده هستند.

کشتی گیران نونهالان و خردسالی که پله به پله تلاش خواهند کرد تا تضمینی برای آینده این ورزش ملی باشند.

جشنواره پهلوانان کوچک به مناسبت روز ملی کشتی با حضور بیش از ۲۰۰ کشتی گیر خردسال و نونهال در شهر اصفهان برگزار شد.