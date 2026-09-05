

به گزارش اصغر کرم‌پور گفت: با دستور قضایی و مشارکت سربازان گمنام امام زمان (عج) در کمیته اطلاعاتی ازنا و نیروهای پلیس فراجا استان لرستان ،یک شبکه سازمان‌یافته انبار سوخت قاچاق که به‌صورت مخفیانه و با روش‌های غیرقانونی انباشت شده بود، در این شهرستان کشف شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا افزود: در این عملیات، یک انبار غیرمجاز که با استفاده از لوله‌گذاری‌های پنهانی و زیرزمینی سوخت را غیر قانونی در این محل انباشت می‌کرد، شناسایی و بیش از ۳۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در آن کشف و ضبط شد.

کرم‌پور بیان کرد: این واحد بدون هرگونه مجوز قانونی بوده و علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی، به علت رعایت نکردن استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، مخاطرات جدی برای منطقه ایجاد کرده بود.



وی گفت: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل احتمالی دخیل در این شبکه، با جدیت در دستور کار قرار دارد.