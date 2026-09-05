کشف ۳۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از مخازن زیرزمینی در ازنا لرستان
دادستان عمومی و انقلاب ازنا از کشف ۳۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از طریق لولهگذاری زیرزمینی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛اصغر کرمپور گفت: با دستور قضایی و مشارکت سربازان گمنام امام زمان (عج) در کمیته اطلاعاتی ازنا و نیروهای پلیس فراجا استان لرستان ،یک شبکه سازمانیافته انبار سوخت قاچاق که بهصورت مخفیانه و با روشهای غیرقانونی انباشت شده بود،در این شهرستان کشف شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا افزود: در این عملیات، یک انبار غیرمجاز که با استفاده از لولهگذاریهای پنهانی و زیرزمینی سوخت را غیر قانونی در این محل انباشت میکرد، شناسایی و بیش از ۳۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در آن کشف و ضبط شد.
کرمپور بیان کرد: این واحد بدون هرگونه مجوز قانونی بوده و علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی، به علت رعایت نکردن استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی، مخاطرات جدی برای منطقه ایجاد کرده بود.
وی گفت: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل احتمالی دخیل در این شبکه، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا تأکید کرد: دستگاه قضایی با شبکه های سوخت قاچاق سازمانیافته و مخلان امنیت اقتصادی برخورد قانونی خواهد کرد .