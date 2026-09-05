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رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان در جریان سفر به شهر تاریخی بعلبک، با سید فیصل شکر یکی از مسئولان حزبالله در منطقه بقاع، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نشست، ابعاد مختلف همگرایی و همبستگی اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مرتضوی با تاکید بر ریشههای مشترک و منافع بنیادین امت اسلامی، تحکیم پیوند ناگسستنی میان شیعه و سنی را ضروری خواند و افزود: این وحدت قلبی و عملی، نه یک شعار مصلحتی، بلکه سپری پولادین در برابر توطئههای دشمنان است که با تقویت بنیه جهان اسلام، نقشههای شوم استکبار را برای ایجاد تفرقه و تشتت خنثی میسازد.
رایزن فرهنگی كشورمان با اشاره به ضرورت گسترش دایره همدلی فراتر از مرزهای اسلامی، بر لزوم تحکیم پیوند میان تمامی ادیان الهی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که تقریب مذاهب مایه صلابت جامعه اسلامی است، گفتوگو، احترام متقابل و همپیمانی میان پیروان ادیان گوناگون نیز تنها کلید پیروزی انسانیت بر تاریکی جهل و افراطگرایی به شمار میرود.
در ادامه این دیدار سید فیصل شکر نیز بر ضرورت استمرار این رویکرد الهی تأکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحکیم پیوندهای وحدت و همزیستی در میان تمامی مؤلفههای جامعه خود هستیم تا با تکیه بر ارزشهای مشترک دینی و انسانی، در برابر تمامی چالشها و فتنهها استوار و متحد بمانیم.