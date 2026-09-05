رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو، بر ضرورت همکاری کشور‌های عضو در حوزه هوش مصنوعی و عدالت هوشمند تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در نشست تخصصی «هوش مصنوعی، نوآوری دیجیتال و آینده مدیریت قضائی» در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو، بر ضرورت همکاری کشور‌های عضو در حوزه هوش مصنوعی و عدالت هوشمند تأکید کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به سند تحول قضائی مبتنی بر فناوری‌های نوین در ایران، گفت: این سند بر حکمرانی داده‌محور، دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها با استفاده از هوش مصنوعی تأکید دارد. همچنین در قانون برنامه هفتم، قوه قضائیه مکلف شده است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، فرآیند دادرسی را با حفظ مسئولیت قاضی تسهیل کند.

کاظمی‌فرد با برشمردن اقدامات صورت‌گرفته در ایران از جمله دادگاه‌های الکترونیکی، مشاوره هوشمند به اصحاب پرونده، پابند الکترونیک، دستیار هوشمند قاضی، اعتبارسنجی مالی هوشمند و ارزیابی داده‌محور عملکرد کارکنان، افزود: ما به هوش مصنوعی به چشم یک فرصت فناورانه نگاه می‌کنیم و آماده‌ایم تجربیات خود را با کشور‌های عضو بریکس به اشتراک بگذاریم.

وی با اشاره به بهره‌برداری مشترک آمریکا و دشمن صهیونی از هوش مصنوعی در حملات اخیر به مدرسه میناب و سایر نقاط کشور، گفت: فناوری بدون اخلاق، تهدیدی جدی علیه بشریت است. از کشور‌های عضو بریکس دعوت می‌کنیم با همکاری در حوزه اخلاق و حقوق بشر، تضمین کنند که هوش مصنوعی ابزاری برای تحقق عدالت فراگیر و عادلانه شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی هوش مصنوعی در بریکس را مطرح کرد و محور‌هایی همچون سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تعیین حدود مسئولیت، تدوین استاندارد‌های اخلاقی، حفاظت از داده‌های قضایی، ایجاد مرکز تبادل داده و توسعه ابرقضایی مشترک را برای هم‌افزایی جمعی پیشنهاد داد.