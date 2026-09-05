هشدار باشگاه تراکتور به هواداران؛ پرهیز از شعارهای توهینآمیز
باشگاه تراکتور در آستانه دیدار حساس امروز برابر گلگهر سیرجان، با صدور بیانیهای از هواداران خود خواست تا ضمن حفظ فرهنگ اصیل هواداری و پرهیز از هرگونه رفتار یا شعار توهینآمیز، مانع از ایجاد تبعات انضباطی برای تیم شوند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، باشگاه تراکتور با اشاره به حساسیتهای ویژه کمیته انضباطی لیگ برتر فوتبال، از هواداران خود درخواست کرد تا در دیدار امروز مقابل گلگهر سیرجان، از سردادن شعارهای توهینآمیز خودداری کرده و با رویکردی اخلاقمدارانه، حامی بازیکنان باشند.
با شگاه تراکتور : در برخی دیدارها باشگاه از اهانت و فضای متشنج ورزشگاهها آسیب دیده است. با توجه به حساسیت ویژه کمیته انضباطی نسبت به ایجاد تنش و سر دادن شعارهای توهینآمیز در ورزشگاهها، از هواداران عزیز درخواست میکند از هرگونه رفتار توهین آمیز پرهیز کنند.
بدون تردید، حضور و حمایت هواداران یکی از مهمترین پشتوانههای تراکتور است و آنان بهعنوان یار دوازدهم، نقش ویژهای در موفقیت تیم دارند. حمایت پرشور و مسئولانه هواداران میتواند انرژی مضاعفی به بازیکنان منتقل کند.
امیدواریم امروز نیز شاهد حضور پرشور هواداران در ورزشگاه باشیم و در دیدارهای پیشرو، بهویژه بازی حساس برابر استقلال، از این پشتوانه ارزشمند بهره ببریم.