باشگاه تراکتور در آستانه دیدار حساس امروز برابر گل‌گهر سیرجان، با صدور بیانیه‌ای از هواداران خود خواست تا ضمن حفظ فرهنگ اصیل هواداری و پرهیز از هرگونه رفتار یا شعار توهین‌آمیز، مانع از ایجاد تبعات انضباطی برای تیم شوند.



با شگاه تراکتور : در برخی دیدار‌ها باشگاه از اهانت و فضای متشنج ورزشگاه‌ها آسیب دیده است. با توجه به حساسیت ویژه کمیته انضباطی نسبت به ایجاد تنش و سر دادن شعار‌های توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها، از هواداران عزیز درخواست می‌کند از هرگونه رفتار توهین آمیز پرهیز کنند. به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، باشگاه تراکتور با اشاره به حساسیت‌های ویژه کمیته انضباطی لیگ برتر فوتبال، از هواداران خود درخواست کرد تا در دیدار امروز مقابل گل‌گهر سیرجان، از سردادن شعارهای توهین‌آمیز خودداری کرده و با رویکردی اخلاق‌مدارانه، حامی بازیکنان باشند.با شگاه تراکتور : در برخی دیدار‌ها باشگاه از اهانت و فضای متشنج ورزشگاه‌ها آسیب دیده است. با توجه به حساسیت ویژه کمیته انضباطی نسبت به ایجاد تنش و سر دادن شعار‌های توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها، از هواداران عزیز درخواست می‌کند از هرگونه رفتار توهین آمیز پرهیز کنند.

بدون تردید، حضور و حمایت هواداران یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های تراکتور است و آنان به‌عنوان یار دوازدهم، نقش ویژه‌ای در موفقیت تیم دارند. حمایت پرشور و مسئولانه هواداران می‌تواند انرژی مضاعفی به بازیکنان منتقل کند.

امیدواریم امروز نیز شاهد حضور پرشور هواداران در ورزشگاه باشیم و در دیدار‌های پیش‌رو، به‌ویژه بازی حساس برابر استقلال، از این پشتوانه ارزشمند بهره ببریم.