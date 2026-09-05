فرمانده انتظامی میانه از توقیف یک دستگاه کامیونت و کشف حدود یک هزار و ۹۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد هرگونه مجوز حمل، هنگام خروج غیرقانونی از این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ حسن رفیعی اظهار کرد: مأموران پلیس ایستگاه شهید فرجی شهرستان میانه حین کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، حدود یک هزار و ۹۰۰ قطعه مرغ زنده به وزن تقریبی ۶ تُن را کشف کردند که فاقد هرگونه مجوز حمل و بدون مجوز‌های قانونی در حال خروج از شهرستان میانه بود.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با اشاره به توقیف خودرو و تحویل محموله کشف شده به مراجع ذی‌صلاح خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت با هرگونه حمل و جابه‌جایی غیرمجاز دام و طیور برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد اقدامات غیرقانونی، سلامت عمومی و امنیت اقتصادی جامعه را به خطر بیندازد.