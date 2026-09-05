نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تشکیل کارگروه ویژه و ضربتی برای شناسایی و رفع نقاط بحرانی آب و فاضلاب و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام پیش از آغاز بارندگی‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امیر در دیدار با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان، با اشاره به پیش‌بینی افزایش بارش‌ها در سال جاری اظهار کرد: انجام اقدامات پیشگیرانه و تعیین تکلیف فوری پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه آب و فاضلاب ضرورت دارد.

وی خواستار تشکیل کارگروهی ویژه و ضربتی برای شناسایی نقاط بحرانی و برنامه‌ریزی به‌منظور رفع مشکلات موجود پیش از آغاز بارندگی‌ها شد و افزود: دستگاه‌های متولی باید با اجرای اقدامات پیشگیرانه، از تبدیل مشکلات موجود به بحران در زمان بارش‌ها جلوگیری کنند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با اشاره به شرایط برخی مناطق حوزه انتخابیه، بر تسریع در اجرای طرح‌های فاضلاب، لایروبی و هم‌سطح‌سازی معابر و همچنین رفع موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌های اولویت‌دار تأکید کرد.

در این نشست همچنین موضوع تقویت تعامل با شرکت فولاد خوزستان در حوزه آب مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت زیرساخت‌های آبی تأکید شد.

امیر با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های ضربتی پیش از آغاز بارندگی‌ها، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های قابل توجه، رفع نقاط بحرانی باید پیش از بروز بحران در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد و نباید اقدامات پیشگیرانه به زمان وقوع حوادث و آبگرفتگی‌ها موکول شود.