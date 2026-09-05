کمیته استیناف اعتراض تراکتور را رد کرد
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعتراض باشگاه تراکتور را در یک شکایت رد کرد.
در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رای شماره ۵۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۹ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدید نظر خواه به ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی بدلیل سر دادن شعارهای موهن علیه مقام رسمی و پرتاب لیزر موجب توقف بازی و ورود تماشاگر به زمین مسابقه در جریان مسابقه فوتبال مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۳ مقابل تیم پیکان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.