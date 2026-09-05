معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز از وجود ۲۰۷ نقطه بالازدگی فاضلاب در سطح شهر قبل از آغاز بارندگی‌ها خبر داد و گفت: ۱۰۳ نقطه از این تعداد به دلیل ریزش خطوط شبکه فاضلاب، دچار این وضعیت هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا عالی‌پور با اشاره به وضعیت شبکه جمع‌آوری فاضلاب و آب‌های سطحی کلانشهر اهواز، اظهار کرد: اکنون با وجود اینکه بارندگی‌ها هنوز آغاز نشده است، ۲۰۷ نقطه بالازدگی فاضلاب در سطح شهر داریم که ۱۰۳ نقطه از این تعداد به دلیل ریزشی شدن شبکه، دچار این وضعیت هستند و این مسأله پیش از بارندگی، یک معضل است.

وی با تأکید بر لزوم همکاری نزدیک شهرداری و شرکت آب و فاضلاب خوزستان برای حل این معضل، افزود: شبکه دفع آب‌های سطحی همچنان به شبکه فاضلاب وابسته است و شرکت آب و فاضلاب پا به پای شهرداری در تلاش برای بهبود شبکه است. تعامل موجود میان مجموعه شهرداری و شرکت آبفا، به‌ویژه در جلسه‌های مشترک با فرمانداری، قابل‌تقدیر است. این همکاری در دوره‌های مدیریت قبلی نیز وجود داشت و اکنون هم همین مسیر دنبال می‌شود.

عالی‌پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اتاق بحران شهرداری برای مدیریت آب‌گرفتگی معابر، تصریح کرد: پروژه‌های نیمه‌تمام در دست تکمیل است. در منطقه زیتون کارمندی و ملی‌راه، شبکه‌های جدیدی در خیابان‌های شهید علاف و زاویه اضافه شده است که انتظار می‌رود بار آب‌گرفتگی در این مناطق به‌طور معناداری کاهش یابد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز با بیان اینکه سه بای‌پس (کانال موقت) برای تخلیه اضطراری به سمت رودخانه هنگام بارندگی اجرا شده است، عنوان کرد: شهرداری چهار بای‌پس دیگر هم در دست اجرا است. همچنین بیش از ۲۴ پروژه کوتاه‌مدت تعریف شده است که تا پایان مهرماه به پایان می‌رسد. این پروژه‌ها شامل محله‌هایی مانند بهارستان، یوسفی، اطراف بهشت‌آباد، خروجی نهر مالح، کیانشهر، خیابان‌های ایدون و خرداد کیانپارس، کیان‌آباد، سه‌راه فرودگاه تا شهید علاف، لایروبی ۵۰ درصد شبکه، تقویت ایستگاه شهرک دانشگاه، تکمیل ایستگاه پمپاژ کوی علوی و گلدشت و تقویت تخلیه آب محله‌های زیتون کارمندی، زیتون کارگری و کوی سلطان‌منش است.

وی در خصوص نقاط بحرانی آبگرفتگی افزود: در سال‌های گذشته اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام شده و نقاط بحرانی بسیار کاهش یافته است. اکنون بر اساس برآورد‌ها ۱۵ نقطه بحرانی در شهر وجود دارد که با بیش از ۵۰ میلی‌متر بارندگی در شبانه‌روز دچار بحران می‌شوند. با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر بارش‌های رگباری بالای ۷۰ میلی‌متر در ماه‌های مهر، آبان و آذر، احتمال وقوع سیلاب افزایش یافته است.

عالی‌پور با بیان اینکه نسبت به سال‌های قبل، بهبود محسوسی در مدیریت آب‌های سطحی اهواز حاصل شده است، گفت: به دلیل مسطح بودن شهر و پایین بودن قدرت تخلیه شبکه، هنگام بارندگی حتما آبگرفتگی خواهیم داشت، اما تمام تلاش ما این است که مدت زمان ماندگاری آب پس از بارندگی به زیر ۲۴ ساعت کاهش یابد.