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جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز شنبه ۱۴ شهریور از سمت جنوب به شمال یکطرفه شد. ترافیک در محورهای هراز و آزادراه تهران – شمال سنگین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز شنبه ۱۴ شهریور برای سهولت در رفت و آمد خودروها، از سمت جنوب به شمال یکطرفه شد. ترافیک در محورهای هراز و آزادراه تهران – شمال سنگین است. تردد در جاده سوادکوه روان است.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور:
- تردد از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع میباشد.
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده تونل شماره ۱۳ و حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا شهرستانک
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهیدکلانتری تا پل کلاک
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا دهشاد
- تردد روان در محور سوادکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)، آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)
- ضمنا محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی میباشند.