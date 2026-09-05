به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان، از تجربیات سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه پیوند میان آموزه‌های دینی و مفاهیم محیط زیستی خبر داد و این الگو را برای توسعه فرهنگ حفاظت از طبیعت در سطح کشور، قابل تعمیم به سایر دستگاه‌های اجرایی دانست.

محمد مدادی در نشست بررسی راهکار‌های تقویت ارتباط دولت با روحانیت که در قم با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها برگزار شد، از ظرفیت‌های موجود برای ترویج «اخلاق محیط زیستی» با بهره‌گیری از شبکه تبلیغی و آموزه‌های دینی سخن گفت.

مدادی با اشاره به امکان توسعه این همکاری‌ها در دو سطح، تأکید کرد: در بخش آموزش‌های رسمی می‌توان از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی حوزه‌ها استفاده کرد و در حوزه آموزش همگانی نیز از مساجد، هیئت‌ها و مناسبت‌های مذهبی برای ارتقای فرهنگ محیط زیستی بهره برد.

او همچنین بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های محیط زیستی طلاب و شکل‌گیری تشکل‌های تخصصی در میان آنان تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت طلاب برای ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت، می‌تواند به شکل‌گیری یک گفتمان فراگیر در زمینه مسئولیت‌پذیری محیط زیستی در جامعه کمک کند.

رئیس مرکز آموزش محیط زیست در پایان خاطرنشان کرد که پیوند میان آموزه‌های دینی و مفاهیم محیط زیستی، زمینه مناسبی را برای تبدیل حفاظت از طبیعت به یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی فراهم می‌کند.

شایان ذکر است این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود برای تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، حوزه‌های علمیه و روحانیت، با دعوت مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت و با حضور مشاورین و رابطین وزارتخانه‌ها برگزار گردید.