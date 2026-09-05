تاکید فرماندار بهارستان:
بهرهگیری از ظرفیت نیروهای جوان متخصص در مدیریت شهرستان بهارستان
جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان بهارستان با تأکید بر نقشآفرینی جوانان در حل مسائل و پیشبرد برنامههای توسعهای این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
عبدالحمید شرفی، فرماندار بهارستان، با اشاره به استعدادها و موفقیتهای جوانان شهرستان در عرصههای علمی، آموزشی و ورزشی، جوانان را بزرگترین سرمایه بهارستان دانست و بر ضرورت فراهمسازی زمینه بروز توانمندیها و استفاده بیشتر از ظرفیت آنان در مسئولیتهای مدیریتی و اجتماعی تأکید کرد.
وی همچنین خواستار ارائه طرحها و ایدههای جوانان برای حل مسائل شهرستان شد و گفت: مدیریت شهرستان آماده بررسی پیشنهادها و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای جوان، متخصص و خلاق است.
شرفی با تأکید بر تقویت مشارکت اجتماعی جوانان و فعالیت آنان در قالب تشکلها و سازمانهای مردمنهاد، افزود: جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان باید از گزارشمحوری فاصله گرفته و با رویکردی مسئلهمحور، نتیجهگرا و با خروجی مشخص برگزار شود.