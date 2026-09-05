به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ دوم پاسدار روح اله کرمی فرمانده بسیج شهدای اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی گچساران گفت: پس از برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال ۸ تیم به مرحله حذفی راه یافتند.

سرهنگ کرمی افزود: پس بازی های حذفی دو تیم اتحادیه درودگران و اتحادیه لبنیات به فینال رسیدند.

وی ادامه داد: در پایان این رقابت‌ها اتحادیه درودگران اول شد، اتحادیه لبنیات مقام دوم و اتحادیه فولادگران و مصالح ساختمانی مقام سوم را به دست آوردند.