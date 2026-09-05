نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور، با حضور رئیس، معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌ها و مراکز تابعه و با حضور برخط رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در این نشست، پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ توسط «افشین برمکی»، سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای، ارائه شد.

برمکی در این ارائه، به تشریح تجدید ساختار بخشنامه بودجه مبتنی بر تجربه جهانی، تصویر بودجه سال ۱۴۰۵، ترسیم وضع موجود و چشم‌انداز اقتصاد جهانی و ملی، سناریو‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶، اولویت‌های بودجه سال آینده و سیاست‌ها و قواعد آن پرداخت.

سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: جهت‌گیری بودجه سال ۱۴۰۶، مبتنی بر «ثبات» برای مهار بی‌ثباتی اقتصاد کلان؛ «بازسازی» برای احیای سرمایه و ظرفیت‌های تولید و «تاب‌آوری» برای افزایش توان اقتصاد در مواجهه با شوک‌های آتی، است.

وی افزود: اولویت‌های اقتصاد ملی در سال آینده، مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید، بازسازی زیرساخت‌ها، حفظ و تقویت اشتغال، حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوار‌ها و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی است.

جلسات ستاد بودجه یک کلاس آموزشی برای کارشناسان است

در ادامه نشست، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن تأکید بر برگزاری منظم جلسات ستاد بودجه، گفت: این جلسات آموزنده بوده و مانند یک کلاس آموزشی برای کارشناسان است و پیشنهاد می‌کنم امکان پخش همزمان آن در سالن‌های جلسات سازمان برای حضور کارشناسان علاقه‌مند، فراهم شود.

پورمحمدی افزود: لازم است در کنار تدوین لایحه بودجه سال آینده، مدیران ستاد و استان‌ها به طور همزمان به تحولات بنیادین در رویه‌ها، ارتقای بهره‌وری، کاربست هوش مصنوعی و حذف هزینه‌های غیرضرور بپردازند و مدیریت موفق را در کاهش هزینه‌ها جست‌و‌جو کنند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر لزوم اصلاح رویه‌ها و فرایند‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: اکنون با شکل‌گیری تیم مدیریتی منسجم و توانمند در سازمان؛ جلب اعتماد و اتکای دولت و دستگاه‌های مختلف به سازمان برنامه و آبدیدگی سازمان در بحران‌هایی مانند جنگ، خشکسالی و اغتشاشات، اعتماد به نفس لازم برای اقدامات شجاعانه در سازمان ایجاد شده است.

پورمحمدی در ادامه به مدیران ستاد و استان‌ها تأکید کرد: هر معاونتی، هر اموری و هر استانی باید به شجاعانه‌ترین روش ممکن، تحولات حوزه خود را رقم بزند. بنابراین باید به سمت اصلاح رویه‌ها، رشد بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نو، هوش مصنوعی، حذف هزینه‌های غیرضرور و اولویت‌بندی برنامه‌ها و فعالیت‌ها حرکت کرد و هر حوزه‌ای، سال مطلوب حوزه کاری خودش را رقم بزند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: تا الان، مدیر موفق کسی بود که بیشتر پول بگیرد و هزینه بیشتری بتراشد، اما خوشبختانه این نگاه در دولت به‌ویژه برای شخص رئیس‌جمهور تغییر کرده است و مدیر موفق، کسی است که توانمندی کاهش هزینه‌ها را داشته باشد.

«محمد قاسمی»، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در این نشست از بررسی پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ در جلسه هفته آینده شورای اقتصاد خبر داد و گفت: پیام لایحه بودجه سال آینده، پیام درک شرایط، آرامش و تداوم خدمت‌رسانی دولت با قوت و با نگاه تحولی است. در ادامه نشست، حاضران در جلسه به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.