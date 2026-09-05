مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: بخشی از حمایت‌های دولت از صنایع آسیب‌دیده در قالب اوراق گام ارائه می‌شود و دستگاه‌های دولتی باید این اوراق را به عنوان بدهی واحد‌های صنعتی بپذیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمود سیجانی در بازدید از خطوط تولید لوله‌های انتقال آب در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن، افزود: دولت برای تأمین مالی صنایع، بخشی از تسهیلات حمایتی را در قالب اوراق گام در نظر گرفته که لازم است سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و وزارت نیرو این اوراق را به‌عنوان بدهی واحد‌های صنعتی بپذیرند.

وی با بیان اینکه در جنگ رمضان، ۵۴۰ واحد صنعتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دچار آسیب شدند، ادامه داد: از همان ابتدای جنگ، کارگروه بازسازی واحد‌های صنعتی استان تهران به‌سرعت تشکیل شد و تلاش کردیم بیش از نیمی از این واحدها، معادل ۲۴۵ واحد، به چرخه تولید بازگردند.

سیجانی با اشاره به وجود ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی دارای پروانه صنعتی در استان تهران گفت: به دلیل محدودیت‌های صدور پروانه، بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی نیز در استان فعالیت می‌کنند که در مقیاس صنعتی هستند؛ بنابراین با احتساب این واحدها، مجموع واحد‌های صنعتی استان تهران به بیش از ۳۰ هزار واحد می‌رسد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه با ارائه تسهیلات سرمایه در گردش و استمهال بدهی واحد‌ها تلاش کردیم تولید متوقف نشود افزود: همچنین کف میزان رفع تعهد ارزی از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافت که اجرای این مصوبه تا پایان شهریور تمدید شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات ۷۰۰ همتی مصوب برای حمایت از صنایع، آن‌طور که باید به واحد‌های صنعتی اختصاص نیافته است، گفت: وزارت صمت از بانک مرکزی درخواست کرده است فهرست واحد‌های دریافت‌کننده این تسهیلات اعلام شود؛ چرا که با توجه به کمبود نقدینگی در صنایع، لازم است بانک‌ها موضوع تأمین مالی واحد‌های صنعتی را جدی‌تر دنبال کنند.