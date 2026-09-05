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فرهنگسازی و صرفهجویی در مصرف انرژی، حمایت از حوزه گردشگری و صنایع دستی و فرونشست مهمترین محور تبادل نظر در صد و شصت و ششمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در این نشست چهارساعته، بر لزوم اتخاذ تدابیر عملیاتی، بهکارگیری تجهیزات هوشمند کاهنده انرژی در ادارات و مشارکت فعالانه همه بخشها در مدیریت بهینه منابع تأکید کرد.
مهدی جمالینژاد به تشکیل شورای مقابله با فرونشست اشاره کرد و افزود: در این کارگروه، راهکارهای مقابله با فرونشست از جمله مدیریت مصرف آب، افزایش فضای سبز و احیای دشتها بررسی و مهمترین آنها عملیاتی میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان هم در حاشیه نشست با اشاره به پیشتازی این استان در صدور مجوز و جذب سرمایه خارجی گفت: در پنج ماهه امسال، ۹ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۱۰۸ میلیون و ۳۹۵ هزار دلار در استان اصفهان به تصویب هیأت سرمایهگذاری خارجی رسیده است.
ناصر یارمحمدیان افزود:علاوه بر مجوزهای صادرشده، حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی دیگر نیز در حال حاضر در فرآیند بررسی و صدور مجوز در هیأت سرمایهگذاری خارجی قرار دارد.
وی گفت: ۴۷ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۶۲۵ میلیون و ۷۲۶ هزار دلار در استان اصفهان در مدت دوسال گذشته به تصویب هیأت سرمایهگذاری خارجی رسیده است.
در پایان نشست، با توجه به کسب رتبه نخست کشوری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان از دست اندرکاران تجلیل شد.