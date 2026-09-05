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مدیر توزیع برق شوشتر از کشف و ضبط ۸ دستگاه رمز ارز غیر مجاز در یک کارگاه آبزیپروری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حاجی پور از جمعآوری ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک کارگاه آبزیپروری خبر داد و اظهار کرد: با تلاش دفتر حراست برق شوشتر و بازرسیهای انجام شده، استفاده این محل از ماینر غیرمجاز تایید و پس از اخذ حکم قضایی عملیات جمعآوری این دستگاهها با حضور عوامل نیروی انتظامی انجام شد.
وی افزود: در این محل تعداد ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و انشعاب غیرمجاز این محل قطع و جمعآوری شد. همچنین دستگاهها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
حاجی پور ادامه داد: فعالیت غیرمجاز ماینرها با تحمیل بار سنگین و پیشبینینشده به شبکه برق، میتواند زمینه افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات و اختلال در پایداری شبکه را فراهم کند. از این رو، دستدرازی به برق یارانهای که حق مردم و سرمایه عمومی است، قابل اغماض نخواهد بود.
مدیر توزیع برق شوشتر همچنین تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاههای غیر مجاز ماینر، مراتب را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهرهمند شوند.