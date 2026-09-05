رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: ۱۱ بیانیه تخصصی در محکومیت نقض حقوق بشردوستانه صادر و ۳۵ مکاتبه و مطالبه‌گری نیز با نهاد‌های مؤثر بین‌المللی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در نشست مشترک با مسئولان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به رویکرد جمعیت هلال‌احمر در ارزیابی و آسیب‌شناسی اقدامات پس از هر عملیات،گفت: هلال‌احمر همواره پس از انجام اقدامات و مأموریت‌های خود، عملکرد‌ها را مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار می‌دهد تا نقاط قوت و ضعف شناسایی و برای ارتقای آمادگی در حوادث آینده برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به عملکرد نیرو‌های هلال‌احمر در جنگ ۱۲ روزه افزود: پیش از این حادثه حدود ۷۰ هزار نفر نیرو در اختیار داشتیم، اما پس از جنگ این ظرفیت به ۱۱۰ هزار نفر افزایش یافت و در جریان جنگ تحمیلی سوم نیز ۲۸ هزار نفر از نیرو‌ها وارد عرصه خدمت شدند.

کولیوند ادامه داد: در این ایام از تمام خودرو‌ها و آمبولانس‌های در اختیار جمعیت هلال‌احمر استفاده و در مجموع ۶ هزار و ۳ مأموریت انجام شد، همچنین ۷ هزار و ۲۵۰ نفر به صورت زنده نجات یافتند و ۷ هزار و ۱۴۴ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین به فعالیت تیم‌های جست‌و‌جو و نجات اشاره و تصریح کرد: در جریان این حوادث، هزار و ۷۱۱ عملیات جست‌و‌جو توسط تیم‌های آنست انجام شد که نشان‌دهنده گستردگی مأموریت‌های امدادی جمعیت در این دوره است.

وی با اشاره به اقدامات بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر در حمایت از حقوق بشردوستانه گفت: ۱۱ بیانیه تخصصی در محکومیت نقض حقوق بشردوستانه صادر و ۳۵ مکاتبه و مطالبه‌گری نیز با نهاد‌های مؤثر بین‌المللی انجام شد، همچنین ۱۸ محموله بشردوستانه از کشور‌های مختلف و سازمان‌های بین‌المللی دریافت شد.

کولیوند با تأکید بر ظرفیت مساجد در آموزش عمومی افزود: پایگاه‌های بسیج و مساجد از بهترین مکان‌ها برای آموزش مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان هستند و اگر بتوانیم با کمک ائمه جماعات و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد این ظرفیت را فعال کنیم، می‌توان اقدامات مؤثری در زمینه آموزش و ارتقای آمادگی مردم انجام داد.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر در فعالیت‌های خود به دنبال نگاه سیاسی نیست، تصریح کرد: در هلال‌احمر به هیچ وجه سیاسی‌کاری نمی‌کنیم و هدف ما خدمت به مردم و افزایش توان جامعه در مواجهه با حوادث است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، شبکه‌سازی میان جمعیت هلال‌احمر و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را یکی از ظرفیت‌های مهم پیش‌رو دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت گسترده مساجد برای توسعه آموزش‌های امدادی و افزایش مشارکت داوطلبانه مردم تأکید کرد.

این نشست با هدف شناخت بیشتر ظرفیت‌های مشترک کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و جمعیت هلال‌احمر و بررسی راه‌های همکاری برای پیشبرد نهضت ملی امداد و نجات برگزار شد.