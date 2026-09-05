مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ حوزه‌های علمیه استان ایلام با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام برگزار شد و بر نقش طلاب در هدایت جامعه تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ حوزه‌های علمیه استان ایلام با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام برگزار شد.

امام جمعه ایلام در این مراسم، طلبگی را افتخار سربازی امام زمان (عج) و در عین حال مسئولیتی سنگین در قبال جامعه دانست و گفت: طلبه باید با هدف خدمت به دین، هدایت مردم و تبیین معارف الهی وارد این مسیر شود و خود را برای انجام رسالت دینی آماده کند.

وی «علم و تقوا» را دو بال اساسی طلبگی عنوان کرد و افزود: علم بدون تقوا ممکن است انسان را از مسیر صحیح دور کند و تقوا بدون علم نیز پاسخگوی نیاز‌های جامعه نیست؛ از این‌رو طلبه باید در کنار تحصیل علوم دینی، تهذیب نفس و خودسازی را جدی بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه با تأکید بر ضرورت مراقبت طلاب از رفتار و گفتار خود گفت: جامعه، طلبه را به عنوان الگو و عالم دینی می‌نگرد و رفتار، گفتار و کردار او می‌تواند در هدایت یا فاصله گرفتن مردم از دین اثرگذار باشد.

وی با اشاره به تغییر نیاز‌های جامعه، آشنایی با فضای مجازی، شبهات نوظهور، هوش مصنوعی و سواد رسانه‌ای را برای طلاب ضروری دانست و بر مدیریت زمان در دوران طلبگی تأکید کرد.

کریمی‌تبار با بیان اینکه رسالت طلاب محدود به محیط حوزه نیست، خاطرنشان کرد: امروز باید برای معرفی اسلام و تبیین معارف دینی در خانواده، مسجد، محله، جامعه و حتی در سطح بین‌المللی آماده باشیم.

حجت‌الاسلام علی‌اصغر بسطامی معاون آموزش حوزه علمیه استان نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از وضعیت حوزه‌های علمیه استان، گفت: هم‌اکنون ۴۸۹ طلبه در استان مشغول به تحصیل هستند و در سال تحصیلی جدید نیز ۱۷۰ نفر در حوزه‌های علمیه برادران و خواهران استان پذیرش شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ۷ مدرسه علمیه در ۷ شهرستان استان فعال هستند، افزود: حوزه علمیه استان ایلام در سال تحصیلی گذشته موفق به کسب رتبه چهارم در المپیاد علمی طلاب سراسر کشور شد و همچنین دو عنوان دومی و سومی را در جشنواره علامه حلی از آن خود کرد.