به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سید محمد میرباقیان گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالا و با هدف نظارت بر انبار‌ها و محل‌های نگهداری کالا، مأموران پلیس آگاهی رضوانشهر از یک انبار متعلق به یکی از واحد‌های صنفی بازدید کردند.

وی افزود: در بازرسی، ۳۲ دستگاه یخچال و ۲۴ دستگاه لباسشویی احتکار شده کشف شد که کارشناسان ارزش این اقلام را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان با پدیده احتکار و اخلال در چرخه توزیع کالا‌های مورد نیاز مردم برخورد قانونی می‌کند.