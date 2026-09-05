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فرمانده انتظامی رضوانشهر از کشف ۵۶ دستگاه لوازم خانگی احتکار شده به ارزش ۹۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سید محمد میرباقیان گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالا و با هدف نظارت بر انبارها و محلهای نگهداری کالا، مأموران پلیس آگاهی رضوانشهر از یک انبار متعلق به یکی از واحدهای صنفی بازدید کردند.
وی افزود: در بازرسی، ۳۲ دستگاه یخچال و ۲۴ دستگاه لباسشویی احتکار شده کشف شد که کارشناسان ارزش این اقلام را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی رضوانشهر با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان با پدیده احتکار و اخلال در چرخه توزیع کالاهای مورد نیاز مردم برخورد قانونی میکند.