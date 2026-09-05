رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور مصرف ماهی در ایران را کمتر از میانگین جهانی خواند و گفت: ظرفیت‌های افزایش تولید ماهی در ایران باید با افزایش مصرف آبزیان فعال شود.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان:

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مجید موافق قدیری در گفت‌و‌گو وبا رسانه ملی با بیان اینکه مصرف محصولات شیلاتی در ایران ۳۰ تا ۳۵ درصد کمتر از متوسط جهانی است، تصریح کرد: سرانه مصرف آبزیان در کشور ۱۴ کیلوگرم است که نسبت به متوسط جهانی ۳۰ تا ۳۵ درصد مصرف کمتری داریم.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور افزایش مصرف ماهی را برای تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه ضروری خواند و افزود: ماهی باید به عنوان غذای روزمره در سبد مصرف خانوار قرار بگیرد و نباید به آن به عنوان غذای لوکس نگاه کرد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت ماهی از قیمت گوشت کمتر است، اظهار داشت: یکی از دلایل پایین بودن مصرف ماهی در ایران، دردسر‌های مربوط به تمیز کردن و طبخ آن است که در این زمینه لازم است تولیدکنندگان با تولید و عرضه محصولات فرآوری شده، بخشی از این مشکل را کاهش دهند.

قدیری فرهنگ سازی و تشویق تغییر ذائقه مردم را از دیگر الزمات برای افزایش مصرف ماهی خواند و گفت: رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما باید در این زمینه فرهنگ سازی و آموزش لازم را ارائه دهند.

این فعال اقتصادی مصرف ماهی را راهی مناسب برای کاهش بیماری‌ها عنوان کرد و گفت: با افزایش مصرف آبزیان، مصرف دارو کاهش می‌یابد و بنابراین باید تبلیغات بیشتری برای مصرف ماهی انجام شود.