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عملیات اجرایی تونل خوانسار به بویین میاندشت به دلیل تأمین نشدن اعتبار متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون عمرانی فرماندار خوانسار با اشاره به گذشت ۱۳ سال از آغاز اجرای طرح مذکور گفت: این طرح اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل ۱۵ درصد باقیمانده آن، تأمین اعتبار از محل ردیفهای ملی ضروری است.
جواد نادی افزود: تونل خوانسار به بویین میاندشت به طول یک هزار و ۲۰۰ متر در یکی از نقاط حادثهخیز و کوهستانی این محور ارتباطی ساخته شده و بهرهبرداری از آن میتواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد رانندگان و کاهش حوادث این مسیر داشته باشد.
وی گفت: اهمیت تکمیل این طرح بهویژه در فصل سرما دوچندان است، چرا که بارندگی، شیب تند مسیر در برخی نقاط و انباشت برف و یخزدگی، شرایط تردد در این محور را دشوار و خطرناک میکند و در مواقعی موجب مسدود شدن جاده میشود.
معاون عمرانی فرماندار خوانسار با اشاره به وقوع حوادث رانندگی در این محور افزود: این حوادث منجر به فوت و مصدومیت شماری از مسافران و رانندگان شده است و توجه ویژه دستگاههای متولی برای تأمین اعتبار، تکمیل و بهرهبرداری از تونل ضروری است.