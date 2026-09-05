به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون عمرانی فرماندار خوانسار با اشاره به گذشت ۱۳ سال از آغاز اجرای طرح مذکور گفت: این طرح اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل ۱۵ درصد باقی‌مانده آن، تأمین اعتبار از محل ردیف‌های ملی ضروری است.

جواد نادی افزود: تونل خوانسار به بویین میاندشت به طول یک هزار و ۲۰۰ متر در یکی از نقاط حادثه‌خیز و کوهستانی این محور ارتباطی ساخته شده و بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد رانندگان و کاهش حوادث این مسیر داشته باشد.

وی گفت: اهمیت تکمیل این طرح به‌ویژه در فصل سرما دوچندان است، چرا که بارندگی، شیب تند مسیر در برخی نقاط و انباشت برف و یخ‌زدگی، شرایط تردد در این محور را دشوار و خطرناک می‌کند و در مواقعی موجب مسدود شدن جاده می‌شود.

معاون عمرانی فرماندار خوانسار با اشاره به وقوع حوادث رانندگی در این محور افزود: این حوادث منجر به فوت و مصدومیت شماری از مسافران و رانندگان شده است و توجه ویژه دستگاه‌های متولی برای تأمین اعتبار، تکمیل و بهره‌برداری از تونل ضروری است.