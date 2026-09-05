به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرحله مقدماتی جشنواره و استعدادیابی فوتبال پسران زیر۱۲ سال با حضور ۶۰ نفر از بازیکنان منتخب مدارس فوتبال مجوزدار شهرستانهای تکاب _ بوکان _ میاندوآب درقالب ۵ تیم در پایگاه ۱ به میزبانی شهرستان بوکان و با حضور استعدادیابان ومدیران ومربیان باشگاه‌های مذکور برگزار شد.

همچنین حضور خانواده‌های بازیکنان شرکت کننده در فستیوال، شور و هیجان وطراوت خاصی به برگزاری فستیوال داده بود.

درنهایت بعد از برگزاری دیدار‌های رودرروی تیم‌ها، نفرات منتخب توسط استعدادیابان استان انتخاب و به مرحله نهائی طرح، گزینش شدند.

طرح استعدادیابی بازیکنان زیر ۱۲ سال وهمچنین جشنواره مدارس فوتبال مجوز دار به همت کمیته جوانان استان و به منظور ایجاد شور و نشاط و طراوت در فعالیت فوتبال پایه و همچنین گزینش تیم منتخب استان در ۵ پایگاه مرکز، جنوب وشمال به میزبانی ارومیه _ بوکان _ محمدیار_ نقده وسلماس برگزار می شود.