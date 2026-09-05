عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش از تولید سالانه ۲۸۰ میلیون جفت پایپوش در ایران خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صنعت کفش مشغول به کارند و با رفع موانع تولید و صادرات، اشتغال این صنعت می‌تواند تا ۲ برابر افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ به گفته آقای لشگری؛ شهریور هر سال با نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس، میزان فروش کفش افزایش می‌یابد و بازار مدرسه می‌تواند فرصت مناسبی برای حمایت از تولید داخل و اشتغال در این صنعت باشد.

گزارش از امیر نوایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما



