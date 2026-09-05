به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، در جلسه شورای معاونین این دیوان، حضور رئیس قوه قضائیه در اجلاس بریکس را آینه‌ای تمام‌نما از تظلم‌خواهی مردم ایران در عرصه بین‌المللی توصیف کرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به هند، گفت: رئیس قوه قضائیه نه به عنوان یک مقام اداری، بلکه به عنوان سفیر و نماینده حق‌طلبان و مظلومان در اجلاس بریکس حضور یافت تا پیام مقاومت، حق‌طلبی و ایستادگی ملت ایران را به گوش جهانیان برساند.

منتظری با تأکید بر اینکه این سفر صرفاً یک حضور تشریفاتی نبود، افزود: رئیس قوه قضائیه با پرواز «میناب ۱۶۸» عازم هند شد تا با دعوت به صلح پایدار جهانی و ایستادگی در برابر متجاوزان، صدای مظلومان و تظلم‌خواهی ملت ایران را در سطح بین‌المللی به نمایش بگذارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه زیرساخت‌های رسیدگی الکترونیک در دیوان عالی، این اقدام را عاملی مؤثر در تسریع امور و کاهش اطاله دادرسی دانست و گفت: تعداد شعب الکترونیکی دیوان در آینده‌ای نزدیک افزایش چشمگیری خواهد داشت و معاونین مربوط مأمور شده‌اند تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، راهکار‌های تسریع و رفع اشکالات زیرساختی را بررسی و عملیاتی کنند.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله قدوسی، ایشان را الگوی مبارزه با ظلم و استقامت در مسیر احقاق حق دانست و افزود: راه این شهید بزرگوار، همواره چراغ راه مجموعه قضائی کشور خواهد بود.