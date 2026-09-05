یک دستگاه کامیون که از سوی یک نوجوان ۱۳ ساله در شهرستان بختگان هدایت می‌شد، در راستای اجرای طرح ارتقای انضباط ترافیکی، از سوی ماموران پلیس راهور توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پلیس راهور شهرستان بختگان با اعلام این خبر گفت: ماموران این یگان در اجرای طرح برخورد با رانندگان فاقد گواهینامه و با هدف پیشگیری از بروز حوادث رانندگی، متوجه تردد یک دستگاه کامیون شدند که رانندگی آن را نوجوانی ۱۳ ساله بر عهده داشت.

سروان شریفی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، اظهار داشت: اجرای طرح‌های نظارتی در حوزه‌های مختلف از جمله برخورد با رانندگان فاقد گواهینامه، پلاک‌های مخدوش و تخلفات حادثه‌ساز، از سوی پلیس راهور به‌صورت مستمر در سطح شهرستان پیگیری می‌شود.

وی ضمن درخواست از همه رانندگان برای رعایت دقیق مقررات، تصریح کرد: پلیس با هدف برقراری انضباط ترافیکی و تامین امنیت شهروندان، با هرگونه تخلفی که سلامت عمومی را به خطر بیندازد، برخورد قانونی انجام می‌دهد.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.