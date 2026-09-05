صادرات کالا از گمرکات استان اصفهان با افزایش ۱۹ درصدی و واردات کالا به این استان با رشد ۲۴ درصدی همراه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: در پنج ماهه امسال ۸۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۸۴ میلیون دلار از گمرکات استان با رشد ۶ درصدی از لحاظ وزن و از لحاظ ارزش ۱۹ درصد به خارج از کشور صادر شده است.

رسول کوهستانی پزوه افزود: همچنین ۷۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۶۱ میلیون دلار به استان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۵۰ درصد و از لحاظ ارزش ۲۴ درصد رشد داشته است.

وی گفت: در پنج ماهه امسال ۵۴ هزار میلیارد ریال درآمد وصولی (خالص پرداختی به خزانه) داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار برابر رشد داشته است.