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سرهنگ امیرحسین نقیمهر نسبت به سوءاستفاده مجرمان سایبری از عنوان کالابرگ برای سرقت اطلاعات و اعتبار شهروندان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس پلیس فتا گیلان گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عناوین دولتی و اطلاعات شخصی شهروندان، از طریق شبکههای اجتماعی یا تماس تلفنی، کدهای ورود به سامانههای دولتی را دریافت کرده و زمینه برداشت غیرمجاز از اعتبار کالابرگ افراد را فراهم میکنند.
سرهنگ امیرحسین نقیمهر افزود: کدهای ورود و اطلاعات شخصی کاملاً محرمانه است و شهروندان نباید آن را در اختیار افراد ناشناس یا تماسگیرندگان قرار دهند.
وی گفت: شهروندان پیش از هرگونه اقدام در برابر پیامها و تماسهای مشکوک با عناوین دولتی، از صحت درخواست اطمینان حاصل کنند.
رئیس پلیس فتا گیلان از مردم خواست برای دریافت آموزشهای پیشگیرانه به سایت پلیس فتا مراجعه و در صورت مشاهده موارد مشکوک با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.