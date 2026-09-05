به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس پلیس فتا گیلان گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عناوین دولتی و اطلاعات شخصی شهروندان، از طریق شبکه‌های اجتماعی یا تماس تلفنی، کد‌های ورود به سامانه‌های دولتی را دریافت کرده و زمینه برداشت غیرمجاز از اعتبار کالابرگ افراد را فراهم می‌کنند.

سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر افزود: کد‌های ورود و اطلاعات شخصی کاملاً محرمانه است و شهروندان نباید آن را در اختیار افراد ناشناس یا تماس‌گیرندگان قرار دهند.

وی گفت: شهروندان پیش از هرگونه اقدام در برابر پیام‌ها و تماس‌های مشکوک با عناوین دولتی، از صحت درخواست اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان از مردم خواست برای دریافت آموزش‌های پیشگیرانه به سایت پلیس فتا مراجعه و در صورت مشاهده موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.