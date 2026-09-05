به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان، از سازش سه فقره پرونده قتل در مردادماه سال جاری خبر داد و گفت: با تلاش کارکنان شورا‌های حل اختلاف شعبه ویژه زندان کرمان و میانجیگری‌های مستمر، زمینه آزادی سه محکوم به قصاص از مجازات اعدام فراهم شد.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی با قدردانی از اولیای دم این پرونده‌ها اظهار کرد: خانواده‌های مقتولان با وجود تحمل سال‌ها رنج و اندوه، با بزرگواری و گذشت از حق قانونی خود، رضایت کامل خود را اعلام کردند و این اقدام ارزشمند، زمینه نجات جان سه محکوم را فراهم ساخت.

وی افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، اعضای شورا‌های حل اختلاف با برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان محلی و افراد تأثیرگذار، تلاش کردند زمینه گفت‌و‌گو میان طرفین و جلب رضایت اولیای دم را فراهم کنند که این تلاش‌ها در نهایت به سازش و مختومه شدن پرونده‌ها منجر شد.

وی خاطرنشان کرد: شورا‌های حل اختلاف، به‌ویژه شعب ویژه مستقر در زندان‌ها، ظرفیت ارزشمندی برای گسترش فرهنگ گفت‌و‌گو، میانجیگری و حل‌وفصل اختلافات دارند و این اقدامات در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بازگشت افراد به زندگی نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند.