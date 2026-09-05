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با صلح وسازش وگذشت خانواده ها، سه محکوم در کرمان ازقصاص رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان، از سازش سه فقره پرونده قتل در مردادماه سال جاری خبر داد و گفت: با تلاش کارکنان شوراهای حل اختلاف شعبه ویژه زندان کرمان و میانجیگریهای مستمر، زمینه آزادی سه محکوم به قصاص از مجازات اعدام فراهم شد.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی با قدردانی از اولیای دم این پروندهها اظهار کرد: خانوادههای مقتولان با وجود تحمل سالها رنج و اندوه، با بزرگواری و گذشت از حق قانونی خود، رضایت کامل خود را اعلام کردند و این اقدام ارزشمند، زمینه نجات جان سه محکوم را فراهم ساخت.
وی افزود: در جریان رسیدگی به این پروندهها، اعضای شوراهای حل اختلاف با برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و بهرهگیری از ظرفیت معتمدان محلی و افراد تأثیرگذار، تلاش کردند زمینه گفتوگو میان طرفین و جلب رضایت اولیای دم را فراهم کنند که این تلاشها در نهایت به سازش و مختومه شدن پروندهها منجر شد.
وی خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف، بهویژه شعب ویژه مستقر در زندانها، ظرفیت ارزشمندی برای گسترش فرهنگ گفتوگو، میانجیگری و حلوفصل اختلافات دارند و این اقدامات در کاهش جمعیت کیفری زندانها و بازگشت افراد به زندگی نیز نقش مؤثری ایفا میکند.