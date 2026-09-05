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رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نور از هزینه بیش از ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیت واقفان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نور از اجرای بیش از ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیت واقفان در این شهرستان خبر داد.
بهزاد صادقی گفت: در شهرستان نور ۴۳۸ موقوفه وجود دارد که موقوفات دارای درآمد، براساس نیت واقفان خیراندیش و با رعایت امانت، برای امور مختلف اجتماعی، مذهبی، عمرانی و محرومیتزدایی هزینه میشوند.
وی افزود: امسال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ رقبه از موقوفات شهرستان تعیین تکلیف و اجارهنامههای آنها بهروزرسانی و قراردادهای جدید تنظیم شده است و از محل عواید حاصل از این موقوفات، تاکنون حدود ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در راستای اجرای نیت واقفان هزینه شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نور، اجرای نیات اجتماعی، تعزیهداری، اطعامدهی، کمک به نیازمندان و همچنین عمران و آبادانی مناطق مختلف را از مهمترین زمینههای هزینهکرد عواید موقوفات عنوان کرد و گفت: بخشی از این اقدامات در روستاهای دوردست، مناطق کوهستانی و مناطق کمبرخوردار شهرستان انجام شده است.
صادقی با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده از محل موقوفات افزود: پس از تخریب یک پل در روستای واز بر اثر سیلاب، احداث پل جدید از محل موقوفه ملا محمدباقر گزناسرا انجام شد. همچنین ساخت دو پل عابر پیاده در روستای گزناسرا با مشارکت متولی موقوفه و اداره اوقاف در حال انجام است که با هدف تسهیل رفتوآمد اهالی روستا اجرا میشود.
وی ادامه داد: اعزام زائران به عتبات عالیات، کمک به رزمندگان اسلام در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و همچنین حمایت از موکبهای موقوفاتی در سطح شهرستان، از دیگر برنامههایی است که متناسب با نیت واقفان از محل درآمد موقوفات انجام شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نور با تأکید بر نقش وقف در حمایت از اقشار نیازمند گفت: یکی از موقوفات شهرستان دارای نیت نگهداری و حمایت از ایتام و کودکان بیسرپرست و بدسرپرست است که هماکنون ۱۵ نفر از کودکان و دختران واجد شرایط از محل عواید این موقوفه تحت حمایت قرار دارند.
صادقی افزود: با همکاری کمیته امداد نیز تعدادی از ایتام از محل درآمد موقوفات مورد حمایت و سرپرستی قرار گرفتهاند و در کنار آن، کمک به مستمندان و افراد کمبرخوردار نیز در دستور کار قرار دارد؛ بهگونهای که امسال حدود ۲۰۰ نفر از افراد کمبرخوردار که برای دریافت کمک مراجعه کردهاند، از محل عواید موقوفات خدمات و مساعدت دریافت کردهاند.
وی همچنین به گزارش عملکرد موقوفات و بقاع متبرکه شهرستان اشاره کرد و گفت: در مجموع، بخش قابل توجهی از درآمد موقوفات برای اجرای دقیق نیات واقفان، امور فرهنگی و قرآنی، کمک به مساجد و اماکن مذهبی، امور اجتماعی، نگهداری و عمران بقاع متبرکه و حفظ و احیای موقوفات هزینه شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نور از مستأجران موقوفات نیز خواست با پرداخت بهموقع اجارهبها، در اجرای نیات واقفان سهیم باشند و اظهار کرد: کسانی که رقبات موقوفه را در اختیار دارند، با پرداخت بهموقع اجارهبها در حقیقت در این کار خیر مشارکت میکنند و عواید حاصل از آن برای امور خیر و اجرای نیت واقفان هزینه خواهد شد.
صادقی در پایان تأکید کرد: همه اقدامات عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و حمایتی که از محل موقوفات انجام میشود، ثمره و برکت وقف و نتیجه اعتماد مردم به این سنت حسنه است.