پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی خط آنتنی مترو و خرید ۲۰۰ اتوبوس، هزار تاکسی و ۲ هزار موتور برقی در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار اصفهان با اشاره به برنامههای کاهش آلودگی هوا گفت: عملیات اجرایی خط آنتنی مترو ازشهرک قدس به سمت دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شده وشورای اسلامی شهرنیز خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، هزار دستگاه تاکسی برقی و ۲ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی را تصویب کرده است.
علی قاسمزاده افزود: یکی از دغدغههای اصلی مردم شهر آلایندههاست که گاهی در طول سال روزهای هوای پاک را ه حداقل میرساند که مطالعات انجامشده نشان میدهد منابع متحرک و خودروها سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند، به همین دلیل یکی از محورهای اصلی فعالیت ما توسعه حملونقل پاک است.
وی درباره اقدامات اجراشده در حوزه مترو افزود: خط یک مترو فعال است و مرحله نخست خط دوم به پایان رسیده و اکنون منتظر واگنهایی هستیم که ازسوی دولت تأمین شود، تا بتوانیم مرحله نخست این خط را از سمت زینبیه تا میدان قدس یا ایستگاه شهید قدس فعال کنیم.
قاسمزاده درباره خط آنتنی مترو نیز گفت: زمانی که خطوط اصلی مترو تکمیل میشوند، برای اتصال مناطق ومحورهای مختلف به این خطوط، خطوط آنتنی درنظر گرفته میشود و یکی از این خطوط از شهرک قدس در شمالغرب اصفهان به سمت دانشگاه صنعتی اصفهان و میدان استقلال پیشبینی و عملیات اجرایی آن از هفته گذشته آغاز شده است.
وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محور امام خمینی افزود: با توجه به ترافیک سنگینی که در این محور وجود دارد، احداث این خط با ۵.۸ کیلومتر طول و چهار ایستگاه، میتواند نقش قابل توجهی در کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا داشته باشد ویک پدیده جدید در ساختوساز شهری اصفهان خواهد بود.