هنرجویان هنر‌های تجسمی شهرستان آباده، ۲۱۰ اثر خود را در نگارخانه ذوالفنون به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: هنرجویان هنر‌های تجسمی در سنین هشت تا ۴۰ سال در قالب ۲۱۰ اثر که حاصل تلاش یک ساله آنان است در نگارخانه ذوالفنون این شهرستان به نمایش گذاشتند.

محمدحسین نعمت اللهی افزود: آثار این نمایشگاه که با رنگ روغن، آبرنگ، اکرولیک، مدادرنگ، سیاه قلم با مداد و زغال است، طبیعت، زندگی، حیات وحش و مسائل اجتماعی و آداب و رسوم را ترسیم کرده‌ است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: نمایشگاه نقاشی هنر‌های تجسمی به مدت یک هفته صبح و عصر برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.