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معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری گفت: ارتقای همافزایی حقوقی و قضایی کشورهای عضو بریکس از زیادهخواهی رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه پیشگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عسکر جلالیان گفت: حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای برای شرکت در اجلاس روسای نظامهای قضایی کشورهای عضو بریکس، به هند سفر کرد؛ این سفر دارای ابعاد مهمی در زمینه همکاریهای حقوقی و قضایی کشورهای عضو این نهاد منطقهای است.
نقشآفرینی در خنثیسازی نقشه رژیم صهیونیستی
معاون امور بینالملل وزارت دادگستری در تشریح اهمیت سفر رئیس قوه قضاییه به هند و حضور در نشست روسای نظامهای قضایی بریکس، با اشاره به اینکه تصمیم رئیس دستگاه قضا برای شرکت در نشست سران قضایی بریکس بهعنوان تصمیمی ارزشمند، اظهار کرد: در شرایطی که رژیم صهیونیستی تمام ظرفیت خود را بهکار گرفته است تا به زعم خود کشور ما را از همسایهها و نهادهای بینالمللی و منطقهای جدا کرده و بین ایران با کشورهای همسایه و این نهادها فاصله ایجاد کند، تصمیم رئیس قوه قضاییه برای حضور در اجلاس سران قضایی کشورهای عضو بریکس یک تصمیم هوشمندانه است.
وی توضیح داد: با این اقدام رئیس دستگاه قضا، نقشه رژیم صهیونیستی برای به چالش کشیدن دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور، نقش بر آب شده است؛ سفر رئیس قوه قضاییه به هند یک گام ارزشمند در راستای تقویت دیپلماسی حقوقی - قضایی کشور با کشورهای عضو بریکس است.
تأثیر بر پیگیری حقوقی جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی
جلالیان درباره تأثیر حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس سران قضایی کشورهای عضو بریکس بر موضوع استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای بینالمللی و منطقهای برای پیگیری حقوقی جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار کرد: در نتیجه حضور رئیس قوه قضاییه در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس، اعلام موضعی انجام میشود؛ ضمن اینکه سخنرانی و دیدارهای رئیس قوه قضاییه و مطالبی که ارائه میدهد، روشنگری بسیار ارزشمندی ایجاد میکند تا کشورهای عضو بریکس در مسیر پیگیری حقوقی جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی همراهی بهتری با ایران داشته باشند.
نشستهای دوجانبه در حاشیه اجلاس
معاون امور بینالملل وزارت دادگستری با اشاره به نشستهای دوجانبه در حاشیه حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس سران قضایی کشورهای عضو بریکس، تصریح کرد: نشستهایی در حاشیه این اجلاس برنامهریزی شده که برخی از آنها برگزار شدهاند؛ این نشستهای دوجانبه در دیدگاه دستگاههای قضایی کشورهای عضو بریکس نسبت به جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بسیار تأثیرگذار است.
فرصت رسوا کردن رژیم صهیونیستی
وی گفت: از این منظر حضور رئیس دستگاه قضا در اجلاس سران قضایی کشورهای عضو بریکس فرصتی برای تبادل معلومات و تبادل اطلاعات درباره جنایتهای تحمیلشده به ایران در جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ در حقیقت این فرصت بسیار ارزشمندی برای رسوا کردن هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی و روشنتر شدن نقضهای گسترده این رژیم و آمریکا علیه ایران برای دستگاه قضایی کشورهای عضو بریکس است.
تقویت و ارتقای دیپلماسی قضایی
جلالیان درباره تأثیر حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس سران قضایی کشورهای عضو بریکس در تقویت و ارتقای دیپلماسی قضایی، گفت: رابطه ایران با کشورهای عضو بریکس حسنه است؛ در عین حال روابط حقوقی قضایی ایران با این کشورها در سطح مطلوبی قرار دارد؛ سفر رئیس قوه قضاییه به هند، باعث تحکیم و توسعه بهتر و بیشتر این روابط میشود؛ در عین حال، این سفر، گام بسیار مهمی در انعکاس نگاه رئیس قوه قضاییه در ضرورت توسعه دیپلماسی حقوقی و قضایی با کشورهای عضو بریکس است.
همافزایی برای مهار زیادهخواهی رژیم صهیونیستی و آمریکا
معاون امور بینالملل وزارت دادگستری با تأکید بر اینکه کشورهای عضو بریکس از ظرفیتهای بسیار ارزشمندی برخوردار هستند، اظهار کرد: کشورهای عضو بریکس با تقویت و ارتقا همافزایی در حوزههای حقوقی و قضایی میتوانند از زیادهخواهی رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه پیشگیری کرده و این روند را مهار کنند.
موافقتنامههای حقوقی و قضایی ایران و هند
جلالیان در بخشی دیگر با اشاره به همکاریهای حقوقی و قضایی ایران و هند، گفت: ایران با هند ۴ موافقتنامه حقوقی و قضایی ارزشمند دارد که یکی از این موافقتنامهها تحت عنوان موافقتنامه معاضدت قضایی در حوزه مدنی و تجاری در سال گذشته نهایی و لازمالاجرا شد؛ ۳ موافقتنامه دیگر هم که پیشتر به امضای ۲ کشور رسیدند و لازمالاجرا شدند، عبارتند از موافقتنامه استرداد مجرمین، موافقتنامه انتقال محکومین و موافقتنامه معاضدت قضایی در حوزه کیفری. وی گفت: اینها اسناد مهمی هستند که بین ایران و هند امضا شدند و سفر رئیس قوه قضاییه به هند و دیدار با رئیس دستگاه قضای این کشور امکان اجرای این موافقتنامههای ارزشمند را تسهیل میکند؛ ما در وزارت دادگستری، پروتکلهای الحاقی برای این موافقتنامهها در نظر داریم و از طریق مجاری دیپلماتیک این مذاکرات را برای نهایی کردن پروتکلهای الحاقی پیش میبریم؛ قطعاً سفر رئیس دستگاه قضا مسیر وزارت دادگستری را برای نهاییسازی پروتکلهای مدنظر و همچنین تسهیل اجرای موافقتنامههایی که اجرایشان بر عهده وزارت دادگستری است، هموارتر میکند.