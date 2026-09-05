به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: از شهریور سال گذشته تاکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در سه رویداد هفته تعاون، دهه فجر سال گذشته و هفته تعاون امسال به مرحله سکونت رسیده و به اعضا تحویل داده شده است.

روح‌الامین امیری افزود: امسال نیز حدود هزار واحد مسکونی دیگر از جمله طرح‌های فرهنگیان، کارمندان و کارگران به بهره برداری می‌رسد.

وی بابیان اینکه این کل تعاون و کار استان در بخش‌های نظارتی، حمایتی و تسهیلگری وهمچنین آموزش وترویج فعالیت می‌کند، ادامه داد:دولت به سمت برون‌سپاری خدمات می‌رود و اتحادیه‌ها می‌توانند نقش اصلی را در تسهیل‌گری ایفا کنندو اتحادیه تعاون مسکن اصفهان در یک سال اخیر هم محل استقرار خود و شرکت‌های زیر پوشش را توسعه داده و هم در تمامی بخش‌ها پیشرفت خوبی داشته است.

مدیر تعاون استان بااشاره به تفاهم‌نامه میان وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی گفت: هدف این تفاهم‌نامه ساخت مسکن برای کارگران مشمول قانون کار با حمایت کارفرمایان است و به طور تقریبی ۱۰۰ درصد طرح‌های در حال ساخت به‌طور مرتب رصد و نظارت می‌شوند.

امیری افزود: استان اصفهان در شاخص‌های میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال و طرح‌های افتتاح‌شده در هفته تعاون و دهه فجر رتبه اول کشور را کسب کرده است.

امیری ادامه داد: سه هزار و ۸۸۱ شرکت تعاونی فعال با ۱۴ گرایش مختلف و ۲۵۰ هزار عضو در استان اصفهان فعالیت می‌کنند که سرمایه آنها ۲.۵ همت است؛ همچنین ۳۶۰ تعاونی مسکن در سطح استان فعال هستند.

۱۳ تا ۱۹ شهریور ماه در تقویم ملی کشور، به نام هفته تعاون نامگذاری شده است.