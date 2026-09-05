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سرپرست ادارهکل سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت گفت: از مجموع حدود سه هزار سازمان مردمنهاد فعال، ۶۵ سمن در حوزه سرطان فعالیت دارند و باید با استفاده از ظرفیت پویش ملی «هیچکس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان»، سایر سمنها نیز برای ورود به این حوزه جذب شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، افشین فرهانچی، سرپرست ادارهکل سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، در گردهمایی پویش ملی «هیچکس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان» با اشاره به اهمیت نقش سازمانهای مردمنهاد و خیریهها در حوزه سرطان، اظهار کرد: این مجموعهها در مقایسه با ساختارهای دولتی از یک مزیت مهم برخوردارند و آن، امکان فعالیت با تعارض منافع کمتر و نظارت دلسوزانهتر بر عملکرد دستگاههای مسئول است.
وی افزود: در ساختارهای دولتی و تخصصی، افراد و مجموعهها ممکن است به واسطه جایگاه حرفهای یا اقتصادی خود با حوزه بیماری و درمان ارتباط داشته باشند؛ اما سازمانهای مردمنهاد و خیریهها معمولاً با هدف منفعت شخصی وارد این حوزه نشدهاند و میتوانند علاوه بر کمکرسانی، نقش نظارتی مؤثری نیز ایفا کنند.
فرهانچی تأکید کرد: هرجا سازمانهای مردمنهاد و خیریهها حضور دارند و در فرآیندها مشارکت میکنند، باید از این ظرفیت برای افزایش شفافیت، نظارت و کمک به سیاستگذاری و اجرای برنامههای سلامت استفاده شود.
خیریهها؛ حساستر نسبت به نحوه هزینهکرد منابع
سرپرست ادارهکل سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، ویژگی دیگر این مجموعهها را حساسیت بیشتر نسبت به نحوه هزینهکرد منابع دانست و گفت: سازمانهای مردمنهاد و خیریهها برای هر واحد پولی که هزینه میکنند، حساسیت و دقت بیشتری دارند، چراکه میدانند این منابع با چه زحمتی جمعآوری شده است.
وی ادامه داد: منابع خیریه ممکن است از نذر یک فرد، کمک یک خانواده یا مشارکت یک شهروند تأمین شده باشد و به همین دلیل متولیان این مجموعهها تلاش میکنند منابع را در بهترین و مؤثرترین مسیر هزینه کنند.
فرهانچی افزود: این تفاوت در نوع تأمین منابع باعث میشود سازمانهای مردمنهاد و خیریهها بتوانند در برخی موارد با دقت بیشتری نسبت به بهرهوری منابع عمل کنند و این ظرفیت باید در برنامههای سلامت مورد استفاده قرار گیرد.
ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری و غربالگری
وی با اشاره به یکی از چالشهای مهم حوزه مشارکت اجتماعی در سرطان، گفت: سازمانهای مردمنهاد و خیریهها معمولاً برای جذب منابع مالی، ناچارند در حوزههایی فعالیت کنند که بیشتر دیده میشوند و امکان جلب مشارکت عمومی در آنها بالاتر است.
سرپرست ادارهکل سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، تصریح کرد: به همین دلیل، بخش قابل توجهی از فعالیت خیرین و سازمانهای مردمنهاد به حوزه درمان سرطان اختصاص یافته و در مقابل، در زمینههایی مانند خودمراقبتی، پیشگیری و غربالگری ورود کمتری صورت گرفته است.
وی افزود: نمیتوان از خیریهها و سازمانهای مردمنهاد خواست که در پیشگیری از سرطان فعالیت کنند، اما در عمل، بیشتر از اقدامات درمانی تقدیر و حمایت شود. این موضوع بخشی از مسئولیت ما در وزارت بهداشت نیز هست و باید در سیاستگذاری و نحوه معرفی و حمایت از فعالیتها، توجه بیشتری به پیشگیری، غربالگری و بازتوانی داشته باشیم.
فرهانچی با اشاره به گسترش مراکز درمانی و سرطان در کشور، گفت: در مدت کوتاهی که در این حوزه حضور داشتهام، متوجه شدهام که در بسیاری از استانها مراکزی مشابه انستیتو کانسر در حال ایجاد است و بخش قابل توجهی از منابع به این حوزه اختصاص پیدا میکند؛ در حالی که باید برای تقویت حوزههای پیشگیری و غربالگری نیز برنامه جدی داشته باشیم.
استفاده از ظرفیت سمنها برای فرهنگسازی
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در حوزه آموزش و فرهنگسازی سلامت، اظهار کرد: بسیاری از سازمانهای مردمنهاد و خیریهها، در حوزه ترویج و تبلیغ از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردارند و حتی ممکن است در این زمینه از ساختارهای اداری و درمانی و بهداشتی توانمندتر عمل کنند.
سرپرست ادارهکل سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: اگر بتوانیم منابع و محتوای مورد نیاز را در اختیار این مجموعهها قرار دهیم و ظرفیت ایجادشده در وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی را به آنها منتقل کنیم، میتوان از توان آنها برای ترویج پیامهای پیشگیری و سلامت در جامعه استفاده کرد.
فرهانچی با اشاره به اهمیت استفاده از روشهای علمی در فرهنگسازی افزود: برای افزایش گرایش جامعه به پیشگیری و غربالگری، باید از ظرفیت جامعهشناسان، رفتارشناسها و متخصصان اقتصاد رفتاری نیز استفاده کنیم و بدانیم چگونه میتوان پیامهای سلامت را به شکلی مؤثر به جامعه منتقل کرد.
ضرورت جذب همه سمنها در پویش ملی سرطان
وی یادآور شد: در حال حاضر حدود سه هزار سازمان مردمنهاد داریم که ۶۵ مورد از آنها در حوزه سرطان فعالیت میکنند و باید تلاش کنیم سایر سازمانهای مردم نهاد نیز به این پویش ملی جذب شوند.
فرهانچی در پایان تأکید کرد: ظرفیت عظیم سازمانهای مردمنهاد و خیریهها باید در کنار توان وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر دستگاهها قرار گیرد تا توجه جامعه از درمان صرف به سمت پیشگیری، خودمراقبتی و غربالگری نیز هدایت شود.