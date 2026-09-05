به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره امور عشایر شهرستان اقلید گفت: در راستای ارتقای کیفیت زندگی عشایر و با استفاده از اعتبارات ارزش افزوده در مرحله نخست، ۴۶ دستگاه سامانه خورشیدی برای استفاده خانوار‌های عشایری توزیع شد.

عاطفت‌دوست افزود: این سامانه‌ها امکان تامین روشنایی، شارژ تلفن همراه، چراغ‌های شارژی و برخی تجهیزات آموزشی را فراهم می‌کند و به دلیل حمل و نصب آسان، برای استفاده در مناطق عشایری مناسب است.

رئیس اداره امور عشایر اقلید با توجه به جمعیت چهار هزار و ۸۷۴ خانواری عشایر این شهرستان بیان کرد: عشایر اقلید با در اختیار داشتن حدود ۳۴۰ هزار راس دام سبک، نقش موثری در تولید گوشت قرمز، لبنیات، پشم و صنایع دستی دارند.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.