برداشت خرمای معروف مضافتی بم آغاز شده و پیش بینی می‌شود امسال ۸۰ هزار تُن خرمای با کیفیت روانه بازارمصرف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این روز‌ها در نخلستان‌های بم بهترین خرمای جهان در حال برداشت است.

رطب مضافتی بم علاوه بر مصرف داخل به بیش از۶۰ کشور دنیا صادر می‌شود.

عبلس رخشان مدیر جهاد کشاورزی بم گفت:برداشت خرمای بم از سطح ۱۱ هزارو ۷۰۰ هکتارآغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

رخشان افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۸۰ هزار تن خرمای مرغوب و با کیفیت برداشت شود و ۲۰ هزار کشاورز و بهره بردار سخت مشغول برداشت خرما هستند.