به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سردار حسین حسن پور گفت: مأموران انتظامی شهرستان تالش با اقدامات پلیسی از احتکار برنج در یک انبار مطلع و پس از هماهنگی قضائی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی از این انبار، ۹۰ تن برنج احتکار شده کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۳۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی گیلان گفت: متهم ۴۴ ساله دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.