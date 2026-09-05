به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان لنجان گفت: کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی این اداره در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت یک مرکز غیرمجاز جمع‌آوری و توزیع آلایش دامی در حومه شهرستان، پس از بررسی محل و مشاهده تخلف، با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اقدام به مهر و موم این واحد کردند.

رسول سبحانی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد، این کارگاه با تیره کردن پنجره‌ها و فعالیت در خارج از ساعات اداری، اقدام به ذخیره و توزیع آلایش‌های دامی‌کرده است، همچنین دربازرسی از این واحد، مقادیری ازآلایش دامی گوسفندی غیر بهداشتی کشف و معدوم شد.

وی ادامه داد: هرگونه توزیع فرآورده‌های خام دامی خارج از شبکه نظارت بهداشتی و برخلاف دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی ممنوع است و متخلفان از طریق مراجع قضایی مشمول پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.