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یک کارگاه غیرمجاز بسته بندی آلایش دامی در شهرستان لنجان اصفهان شناسایی و مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان لنجان گفت: کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی این اداره در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت یک مرکز غیرمجاز جمعآوری و توزیع آلایش دامی در حومه شهرستان، پس از بررسی محل و مشاهده تخلف، با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اقدام به مهر و موم این واحد کردند.
رسول سبحانی افزود: در بررسیها مشخص شد، این کارگاه با تیره کردن پنجرهها و فعالیت در خارج از ساعات اداری، اقدام به ذخیره و توزیع آلایشهای دامیکرده است، همچنین دربازرسی از این واحد، مقادیری ازآلایش دامی گوسفندی غیر بهداشتی کشف و معدوم شد.
وی ادامه داد: هرگونه توزیع فرآوردههای خام دامی خارج از شبکه نظارت بهداشتی و برخلاف دستورالعملهای سازمان دامپزشکی ممنوع است و متخلفان از طریق مراجع قضایی مشمول پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.