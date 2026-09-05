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رییس اداره سالمندی و افراد آسیب پذیر سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سازمان بیمه سلامت ایران در سالهای اخیر سیاستهایی را در زمینه سالمندی به کار گرفته و در نتیجه بستههای خدمتی متناسب با نیاز سالمندان را به شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مریم میرموسوی درباره بستههای خدمتی ویژه سالمندان افزود: موضوع سالمندی علاوه بر اینکه میتواند مشخصه پیشرفت، رشد تکنولوژی و ارتقای سلامت یک جامعه باشد، میتواند چالشهایی از نظر سلامت، معیشت ودیگر مشکلات نیز به همراه داشته باشد. در حال حاضر تمام خدمات تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران مربوط به همه گروههای سنی و بیمهشدگان و از جمله سالمندان است.
وی ادامه داد: البته هرگونه تغییر در بستههای خدمتی باید ابتدا به تایید شورای عالی بیمه سلامت برسد تا بتواند بودجههای مورد نیاز را دریافت کند و سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یک سازمان اجرایی بتواند بستههای خدمتی را به مرحله اجرا برساند. سال گذشته تلاش زیادی کردیم که مجوز لازم در این زمینه را از شورای عالی بیمه سلامت دریافت کنیم.
میرموسوی بیان کرد: در فروردین ماه ۱۴۰۵ مصوبه مربوطه را از شورای عالی بیمه سلامت دریافت کردیم که البته اجرای آن به تامین منابع مالی بستگی دارد.
رییس اداره سالمندی و افراد آسیب پذیر سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: پوشش بیمهای دهکهای اول تا پنجم در شهرها و روستاها به صورت رایگان برقرار میشود و دهکهای ششم تا نهم نیز درصدهایی از تخفیف در پرداخت حق بیمه دارند.