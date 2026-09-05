

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سارا شادمهر با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۱۲۷ هزار تن عسل در ایران تولید شده است، تصریح کرد: عسل ایرانی علاوه بر بهره مندی از کیفیتی ممتاز در سطح بین المللی، جایگاه چهارم تولید عسل در جهان را دارد و فعال سازی ظرفیت‌های مغفول مانده صادراتی این محصول یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی از تشکیل «زنجیره‌های ارزش» برای تقویت بازار‌های صادراتی عسل ایرانی خبر داد و افزود: در راستای هدف‌گذاری برای توسعه صادرات، دبیرخانه صادرات محصولات زنبور عسل در “صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری” تشکیل شده است تا با رعایت پروتکل‌های بین‌المللی، ظرفیت‌سازی برای حضور مؤثر در بازار‌های هدف انجام شود.

معاون امور زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی، میزان صادرات عسل در سال گذشته را ۱،۴۰۰ تن به مقاصد کشور‌های حاشیه خلیج فارس و آفریقایی اعلام کرد و افزود: تلاش ما بر این است که ضمن حفظ جایگاه و ارزش عسل ایرانی در سطح بین‌الملل، سهم صادراتی کشور را با حمایت از تولیدکنندگان افزایش دهیم.

نقش‌آفرینی صندوق حمایت و کشاورزی قراردادی

شادمهر در تشریح حمایت‌های دولتی و نهادی از این صنعت گفت: «صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری و اتحادیه سراسری زنبورداران ایران‌زمین با ۲۹۱ عضو استانی و شهرستانی، به عنوان بازو‌های اجرایی، اقدامات شایانی در برندسازی و ایجاد شبکه‌های فروشگاهی انجام داده‌اند. همچنین اخیراً با اجرای مدل کشاورزی قراردادی، شامل تأمین نهاده‌ها، تسهیلات و خرید تضمینی محصولات، گام‌های مؤثری برای پشتیبانی از زنبورداران برداشته شده است.»

اعتبار جهانی عسل ایرانی

وی با اشاره به کیفیت بالای عسل ایران در سطح جهان خاطرنشان کرد: «کسب مدال طلای مسابقات جهانی کیفیت در لندن در سال ۲۰۲۲ و همچنین کسب مقام سوم و مدال برنز در رقابت‌های آپیموندیا در ترکیه در سال ۲۰۱۷، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای عسل ایرانی در بازار‌های جهانی است.»

حرکت به سوی تکمیل زنجیره ارزش

معاون امور زنبور عسل در پایان، موفقیت پایدار در روند صادرات را مستلزم تشکیل زنجیره‌های ارزش دانست و افزود: «با ابلاغ دستورالعمل زنجیره ارزش محصولات زنبور عسل در سال‌های گذشته، تاکنون چند زنجیره در کشور راه‌اندازی شده است. امیدواریم با حمایت مستمر بخش خصوصی و تشکل‌های فراگیر و با تکمیل فرآیند‌های تأمین، تولید و توزیع، شاهد توسعه و تداوم صادرات محصولات زنبور عسل به نحو مطلوب باشیم.»