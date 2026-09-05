به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آبفای اردستان گفت: این ۳ مخزن در روستا‌های نیسیان، کهنگ و نهوج با مجموع ظرفیت هزار و ۵۵۰ مترمکعب ساخته می‌شود تا مشکلات کم‌آبی در روستا‌ها را کاهش دهد و همچنین اصلاح ۴۵۰۰ متر شبکه توزیع آب در روستای موغار منعقد شده است.

علیرضا کیوان افزود: با هدف افزایش پایداری تأمین آب آشامیدنی و ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی روستایی، قرارداد احداث مخزن ۷۵۰ مترمکعبی روستای نیسیان با اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال منعقد شده است.

وی گفت: همچنین عملیات اجرایی احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی روستای کهنگ با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال آغاز شده و قرارداد احداث مخزن ۳۰۰ مترمکعبی روستای نهوج نیز با اعتبار ۹۰ میلیارد ریال به امضا رسیده است.

مدیر آبفای اردستان همچنین با اشاره به انعقاد قرارداد اصلاح و تعویض شبکه توزیع آب روستای موغار افزود: بر اساس این قرارداد چهار هزار و ۵۰۰ متر از شبکه فرسوده این روستا با بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال اعتبار نوسازی خواهد شد تا علاوه بر کاهش هدررفت آب، کمبود فشار و حوادث ناشی از فرسودگی شبکه نیز به حداقل برسد.

علیرضا کیوان با بیان اینکه همچنین حفر و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای قهساره اردستان به بهره‌برداری رسید گفت: با بهره‌برداری از این چاه با ۲۰‌میلیارد ریال هزینه، ۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب آشامیدنی روستای قهساره اردستان افزوده شد تا بخش قابل توجهی از کمبود آب آشامیدنی در این روستا برطرف شود.

وی با اشاره به شرایط سخت تأمین آب در شهرستان کویری اردستان گفت: بر اثر خشکسالی و قطعی‌های مکرر برق تعداد ۱۰ حلقه چاه، سه دهانه چشمه و هفت رشته قنات از مدار بهره‌برداری خارج شده که فشار قابل توجهی بر سامانه تأمین آب شهرستان وارد کرده است.

مدیر آبفای اردستان افزود: ۲۹ میراب با مدیریت شبانه‌روزی شبکه و اجرای روش‌های مختلف توزیع، مانع از بروز اختلال گسترده در تأمین آب آشامیدنی شدند و با تلاش مستمر نیرو‌های بهره‌برداری، آب آشامیدنی مورد نیاز شهروندان و روستاییان به‌صورت پایدار تأمین شده است.