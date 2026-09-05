به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان گفت: در گزارشی مبنی بر مصدوم شدن مرد ۵۷ ساله در منطقه غارگبری این شهرستان به هلال‌احمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

محمدجواد خیرات افزود: نجاتگران پس از پیمایش مسیر کوهستانی، به مصدوم دسترسی پیدا کردند و پس از اقدامات اولیه امدادی و تثبیت، وی را با استفاده از بسکت به پایین ارتفاعات منتقل کردند و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.