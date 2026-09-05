

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛ مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت:رزمایش بازگشایی دریچه‌های تحتانی سد مخزنی مروک شهرستان دورود با استفاده از مولد برق اضطراری (دیزل‌ژنراتور) و با حضور نماینده مدیریت منابع آب ایران و جمعی از مسئولان استانی و عوامل اجرایی این سد برگزار شد.

با استفاده از مولد برق اضطراری (دیزل‌ژنراتور) و با حضور نماینده مدیریت منابع آب ایران و جمعی از مسئولان استانی و عوامل اجرایی این سد برگزار شد.

فرشاد پایفرد با اشاره به اهمیت آمادگی تأسیسات حیاتی در شرایط اضطراری افزود: این رزمایش با هدف سنجش آمادگی سد در شرایط وقوع سیلاب‌های احتمالی و قطع برق شهر ، ارزیابی میزان آمادگی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات و سامانه‌های مرتبط با دریچه‌های تحتانی سد مروک انجام شد.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: در این رزمایش ،پس از قطع برق شبکه، برای نخستین‌بار مراحل تأمین برق مورد نیاز سد از طریق دیزل‌ژنراتور اجرا شد و عملکرد تجهیزات، سامانه‌های برق‌رسانی و دریچه‌های تحتانی به‌صورت عملیاتی بررسی و ارزیابی شد.

وی بیان کرد: اجرای موفق این رزمایش نشان‌دهنده آمادگی مناسب تجهیزات و عوامل اجرایی سد برای مدیریت شرایط اضطراری و تأمین برق مورد نیاز تأسیسات در زمان قطع برق است و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری و تداوم عملکرد سد، به‌ویژه در شرایط وقوع سیلاب‌های احتمالی داشته باشد.