رزمایش بازگشایی دریچههای تحتانی سد مروک لرستان
رزمایش بازگشایی دریچههای تحتانی سد مروک شهرستان دورود با هدف آمادگی تجهیزات و تأسیسات در زمان بحران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛ مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان گفت:رزمایش بازگشایی دریچههای تحتانی سد مخزنی مروک شهرستان دورود
با استفاده از مولد برق اضطراری (دیزلژنراتور) و با حضور نماینده مدیریت منابع آب ایران و جمعی از مسئولان استانی و عوامل اجرایی این سد برگزار شد.
فرشاد پایفرد با اشاره به اهمیت آمادگی تأسیسات حیاتی در شرایط اضطراری افزود: این رزمایش با هدف سنجش آمادگی سد در شرایط وقوع سیلابهای احتمالی و قطع برق شهر ، ارزیابی میزان آمادگی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات و سامانههای مرتبط با دریچههای تحتانی سد مروک انجام شد.
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان گفت: در این رزمایش ،پس از قطع برق شبکه، برای نخستینبار مراحل تأمین برق مورد نیاز سد از طریق دیزلژنراتور اجرا شد و عملکرد تجهیزات، سامانههای برقرسانی و دریچههای تحتانی بهصورت عملیاتی بررسی و ارزیابی شد.
وی بیان کرد: اجرای موفق این رزمایش نشاندهنده آمادگی مناسب تجهیزات و عوامل اجرایی سد برای مدیریت شرایط اضطراری و تأمین برق مورد نیاز تأسیسات در زمان قطع برق است و میتواند نقش مؤثری در افزایش تابآوری و تداوم عملکرد سد، بهویژه در شرایط وقوع سیلابهای احتمالی داشته باشد.
پایفرد افزود: برگزاری این رزمایش ها ضمن شناسایی نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود، موجب افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی و افزایش سطح ایمنی و پدافندی تأسیسات حیاتی شرکت آب منطقهای خواهد شد.
سد مروک از نوع سنگریزهای با هسته رسی بر روی رودخانه تیره شهرستان دورود قرار دارد. طول تاج سد ۴۵۱ متر، ارتفاع سد از کف رودخانه ۷۰ متر، حجم مخزن ۱۰۵ میلیون مترمکعب و حجم تنظیم آب ۶۰ میلیون مترمکعب است.
سد مروک باهدف تأمین آب سه هزار و ۶۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی منطقه اجرا شده است.