خیران نیک اندیش فسایی، به سه زوج کم برخوردار، جهیزیه به ارزش ۳ میلیارد ریال اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان فسا گفت: خانه هلال این شهرستان با همکاری مرکز نیکوکاری جوادالائمه و خیران به سه زوج جوان زیرپوشش این مرکز جهیزیه به ارزش سه میلیارد ریال اهدا کردند.

امید ابوالفتح‌پور افزود: این اقدام با هدف ترویج ازدواج آسان و کمک به آغاز زندگی مشترک جوانان انجام شد.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.