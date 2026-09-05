معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به انتشار خبری درباره کمبود لنز چشمی در سیستان و بلوچستان، گفت: مشکل جدی در تأمین لنز‌های چشمی در استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی واحدی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل جدی در تأمین لنز‌های چشمی در استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده، در شرایط فعلی کمبود بحرانی لنز چشمی در استان وجود ندارد و تأمین این اقلام در وضعیت مناسبی قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه زاهدان به عنوان یکی از قطب‌های ارائه خدمات چشم‌پزشکی در منطقه شناخته می‌شود، علاوه بر بیماران استان، مراجعه‌کنندگانی از استان‌های همجوار و حتی سایر مناطق کشور نیز برای دریافت خدمات چشم‌پزشکی به زاهدان مراجعه می‌کنند؛ بنابراین ممکن است در مقاطع زمانی خاص، تقاضا برای برخی انواع لنز افزایش پیدا کند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: کمبود‌هایی که در مقاطعی ایجاد شده، مربوط به تمام انواع لنز‌های چشمی نبوده، بلکه ممکن است برخی شماره‌ها یا سایز‌های خاص برای مدت محدودی با کمبود مواجه شده باشند.

واحدی با تأکید بر اینکه این موضوع به معنای کمبود عمومی یا بحران در تأمین لنز‌های چشمی نیست، خاطرنشان کرد: وضعیت تأمین اقلام مرتبط به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در بررسی‌های انجام‌شده، کمبود‌ها به شکل مقطعی بوده و به مرحله بحران نرسیده است.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی و پایش تأمین این اقلام با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در روند ارائه خدمات به بیماران ادامه دارد و در حال حاضر مشکل قابل توجهی در این زمینه وجود ندارد.

روند تأمین و وضعیت اقلام مورد نیاز بیماران به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا از بروز اختلال در ارائه خدمات جلوگیری شود.