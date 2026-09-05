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۹ نفر از متخلفان صید غیرمجاز ماهی در سد ملاصدرا شهرستان اقلید شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در یک پایش، ۹ نفر از متخلفان صید غیرمجاز ماهی را در سد ملاصدرا شناسایی و دستگیر کردند.
علی بخش نجاتی با بیان اینکه در این عملیات ۷۰۰ قطعه ماهی کپور از متخلفان کشف شد افزود: افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده اولیه، برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی شهرستان اقلید معرفی شدند.
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.